Ελλάδα

Τροχαίο με νεκρή 67χρονη στην περιοχή της Ασπροβάλτας – Ήταν με την 11χρονη εγγονή της όταν παρασύρθηκαν από μηχανή

Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ύψος της Ασπροβάλτας την Κυριακή (10.08.2025). Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε 67χρονη, που ήταν μαζί με την 11χρονη εγγονή της.

Ο οδηγός της μηχανής και το παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα από το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στην 67χρονη.

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής όταν η γυναίκα που ήταν πεζή μαζί με την 11χρονη εγγονή της, παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo