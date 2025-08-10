Τροχαίο με νεκρή 67χρονη στην περιοχή της Ασπροβάλτας – Ήταν με την 11χρονη εγγονή της όταν παρασύρθηκαν από μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ύψος της Ασπροβάλτας την Κυριακή (10.08.2025). Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε 67χρονη, που ήταν μαζί με την 11χρονη εγγονή της.

Ο οδηγός της μηχανής και το παιδί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα από το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στην 67χρονη.

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής όταν η γυναίκα που ήταν πεζή μαζί με την 11χρονη εγγονή της, παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας.