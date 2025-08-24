Ελλάδα

Τροχαίο στην Εγνατία: Στις φυλακές Κομητηνής ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς

Έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος.
Τον δρόμο για τη φυλακή της Κομοτηνής θα πάρει ο Βούλγαρος οδηγός που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με τα 3 θύματα στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής την περασμένη Δευτέρα (18.08.2025).

Ο οδηγός που κατηγορείται για το τροχαίο καθώς καρφώθηκε με το φορτηγό του πάνω σε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί λόγω της ουράς στα διόδια της Εγνατίας Οδού, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Τα 3 θύματα πέθαναν ακαριαία λόγω της φωτιάς που ξέσπασε ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι επιβάτες ενός ακόμη αυτοκινήτου που ήταν συγγενείς των θυμάτων.

Ο 56χρονος, λόγω της πρόσκρουσης, νοσηλεύτηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

 
 
 
 
 
Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος.

