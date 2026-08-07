Ελλάδα

Τροχαίο στις Σέρρες: «Ξαφνικά μου ήρθε το αυτοκίνητο, προσπάθησα να φύγω αριστερά» λέει ο οδηγός του φορτηγού

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Παλαιοκώμη - Νεκροί μητέρα και γιος - «Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει ο οδηγός
Τροχαίο Σέρρες
Νεκροί μητέρα και γιος σε τροχαίο στις Σέρρες (Πηγή φωτογραφίας: lionnews.gr)
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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο-ντοκουμέντο του θανατηφόρου τροχαίου στις Σέρρες, όπου μία 46χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους έπειτα από μετωπική σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με φορτηγό, το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026), στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης.

Για τα δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο στις Σέρρες μίλησε στο Mega ο οδηγός του φορτηγού, περιγράφοντας πώς είδε ξαφνικά το ΙΧ να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να κατευθύνεται προς το μέρος του. Ο ίδιος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, υποστήριξε ότι επιχείρησε να κάνει ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να προλάβει.

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, είμαι στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο», ανέφερε ο οδηγός του φορτηγού στο Mega.

troxaio serres

«Είχε χάσει τον έλεγχο, είχε φύγει στο αντίθετο ρεύμα»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το ΙΧ είχε χάσει τον έλεγχο πριν βρεθεί στην πορεία του φορτηγού.

«Έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το Μικροσούλι που λέμε. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με εμένα», περιέγραψε.

Όπως υποστήριξε, ο οδηγός του ΙΧ φαίνεται να επιχείρησε την τελευταία στιγμή να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του, ενώ και ο ίδιος προσπάθησε να κινηθεί προς τα αριστερά για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση.

«Προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, να γλιτώσω. Δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Τροχαίο στις Σέρρες: Η στιγμή της σύγκρουσης σε ζωντανή μετάδοση

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση καταγράφηκαν από την κάμερα του φορτηγού, καθώς ο οδηγός πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα απευθείας μετάδοση μέσω Facebook.

Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό να κινείται κανονικά στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας και, λίγες στιγμές αργότερα, το ΙΧ που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση να περνά τη διαχωριστική γραμμή και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα.

Η απόσταση μεταξύ των δύο οχημάτων μειώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πριν ακολουθήσει η σφοδρή πρόσκρουση και διακοπεί η μετάδοση. Η κάμερα πρόλαβε και κατέγραψε το αυτοκίνητο που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Νεκροί μητέρα και γιος

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής (07.08.2026). Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ΙΧ υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί.

Πρόκειται για μία 46χρονη γυναίκα και τον 24χρονο γιο της, υπηκόους Αλβανίας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου παρέμεινε για προληπτικές εξετάσεις.

Τροχαίο Σέρρες
Νεκροί μητέρα και γιος σε τροχαίο στις Σέρρες (Πηγή φωτογραφίας: lionnews.gr)

Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας το βίντεο

Το οπτικό υλικό από την κάμερα του φορτηγού αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της έρευνας για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν για ποιον λόγο το ΙΧ έχασε την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο έχουν εντοπιστεί ίχνη από τα ελαστικά του αυτοκινήτου, τα οποία επίσης αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία μετωπική σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία.

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