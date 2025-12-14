Τροχαίο στον Κολωνό: Η στιγμή που μηχανή με μεθυσμένη οδηγό συγκρούεται με δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα

Σοκάρει το βίντεο από το τροχαίο στον Κολωνό, καθώς αποτυπώνει τις στιγμές που μεθυσμένη οδηγός μηχανής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με δύο ΙΧ και άλλη μοτοσικλέτα, ο αναβάτης της οποίας τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξάνδρειας, στον Κολωνό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία 55χρονη οδηγός μοτοσικλέτας, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, χτυπώντας δύο ΙΧ αυτοκίνητα και μία ακόμη μηχανή.

Στο πρώτο εκπνεόμενο αλκοτέστ που της έγινε από τους άντρες της Τροχαίας, η 55χρονη βρέθηκε θετική στην κατανάλωση αλκοόλ.

Το ποσοστό ήταν πολύ μεγαλύτερο του πλημμελήματος και συγκεκριμένα με 1,17 mg/l.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και βεβαίως της έγιναν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα ο 56χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας, ο οποίος τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.