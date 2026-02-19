«Τσιλιαδόροι» μπαίνουν στη θέση μεθυσμένων οδηγών και περνούν τα αλκοτέστ στα μπλόκα

Έναν ακόμα απίστευτο τρόπο φαίνεται πως σκέφτηκαν κάποιοι προσπαθώντας να αποφύγουν τα αλκοτέστ της Τροχαίας, καθώς «τσιλιαδόροι» περιμένουν σε κομβικά σημεία λίγα μέτρα πριν τα μπλόκα των αστυνομικών και αναλαμβάνουν να περάσουν τα αυτοκίνητα των μεθυσμένων οδηγών…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, κάποιοι οδηγοί αντί να συμμορφωθούν με τους νόμους αποφασίζουν να βρουν τρόπους ώστε να μεθύσουν, να περάσουν τα αλκοτέστ της Τροχαίας και να οδηγήσουν με ολέθριες, πολλές φορές, συνέπειες.

Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως κάποιοι έχουν βρει ένα «χρυσό» κόλπο, όπου στήνονται λίγα μέτρα πριν από τα μπλόκα και έναντι αμοιβής, συνήθως 15 με 20 ευρώ, επιβιβάζονται στα αυτοκίνητα των μεθυσμένων οδηγών ώστε να περάσουν το μπλόκο.

Αν, λοιπόν, οι άνδρες της Τροχαίας σταματήσουν το εν λόγω αυτοκίνητο για αλκοτέστ, τότε ο άνδρας που δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ μπορεί να περάσει άνετα από το μπλόκο.

Στη συνέχεια δίνουν και πάλι το τιμόνι στον μεθυσμένο οδηγό που μπορεί να συνεχίσει την πορεία του με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ υπάρχουν και άνθρωποι σε μηχανές που γυρίζουν στους δρόμους της πόλης και ενημερώνουν τους μεθυσμένους οδηγούς, πάντα με το αζημίωτο, για πιθανά μπλόκα.