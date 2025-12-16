Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3002: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 16/12/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3002.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/12/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 3002), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 3, 10, 27, 29, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 4.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
390
205
161
77
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη 49χρονος που εξυμνούσε την κακοποίηση κατά γυναικών στα social media – Κατηγορείται για προτροπή σε αυτοκτονία σε live μετάδοση
Ο 49χρονος έκανε αναρτήσεις από τον προσωπικό του λογαριασμό, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές για κακοποίηση γυναικών, ενώ έκανε και σε δημόσιες τοποθετήσεις περί ενδοοικογενειακής βίας
A simple, very dark night time image of hands on an illuminated keyboard typing. Shady person wearing a hood at a computer or laptop in the dark.
Newsit logo
Newsit logo