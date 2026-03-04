Ελλάδα

Τζόκερ: Τυχερός κέρδισε περισσότερα από 5,1 εκατ. ευρώ μέσω του allwyn.gr – Πώς γίνεται η διαδικτυακή συμμετοχή στο παιχνίδι

Μάλιστα, ήταν διπλά τυχερός, αφού είχε επιπλέον 19 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κερδίζοντας από 100.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές, δηλαδή 1.900.000
Τζόκερ

Εκατομμυριούχος ξύπνησε την Τετάρτη (04.03.2026) ένας τυχερός παίκτης του ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος στη χθεσινοβραδινή κλήρωση του παιχνιδιού κέρδισε το ποσό των 3.218.900,78 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Μάλιστα, ήταν… διπλά τυχερός, αφού είχε επιπλέον 19 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία κερδίζοντας από 100.000 ευρώ για κάθε μία από αυτές, δηλαδή 1.900.000 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που κέρδισε, σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, ξεπέρασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νούμερα 3, 31, 27, 4 και 2 με ΤΖΟΚΕΡ το 11, που ανέδειξε η κληρωτίδα, αποτέλεσαν έμπνευση του μεγάλου νικητή, ο οποίος είχε επιλέξει ένα πλήρες σύστημα.

Διαδικτυακή η κατάθεση του «χρυσού» δελτίου

Ο υπερτυχερός είχε καταθέσει το δελτίο του διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr,όπου υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα παιχνίδια αριθμών της Allwyn. Πρόκειται για το website που αντικατέστησε το opap.gr και το opaponline.gr, στο πλαίσιο του rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, προκειμένου να συμμετάσχει κανείς διαδικτυακά στις κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ, που διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, χρειάζεται απλώς να μπει στο allwyn.gr ή στο Allwyn App, να συμπληρώσει τα νούμερα του δελτίου, είτε με τυχαία επιλογή είτε με την προσωπική του έμπνευση, και στη συνέχεια να καταθέσει το δελτίο του.

