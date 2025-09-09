Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Περιστέρι: «Ο 20χρονος με χτύπησε, εκσφενδονίστηκα και ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ»

Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (08.09.2025) στο Περιστέρι, όπου 20χρονος οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον έλεγχο της αστυνομίας στη λεωφόρο Κηφισού, παρέσυρε νεαρό αστυνομικό, και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Τα βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Live News αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια για την παράσυρση του νεαρού αστυνομικού στο Περιστέρι. Όλα συνέβησαν στον Κηφισό, όπου όταν ο 20χρονος γιος επιχειρηματία και ένας φίλος του έκαναν κόντρες με τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τους καλέσει σε έλεγχο χωρίς αυτοί να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι την περιοχή του Περιστερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας από το σημείο της παράσυρσης του αστυνομικού, ωστόσο κόβουν την ανάσα. Συγκεκριμένα καταγράφεται η στιγμή όπου η Mercedes του 20χρονου επιταχύνει και εκσφενδονίζει τον αστυνομικό στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αυτόπτες μάρτυρες και συναδέλφους του να σπεύδουν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.

Οι εικόνες έρχονται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα για τις συνθήκες της παράσυρσης. Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών που προσπαθούσαν να τον κλέψουν.

Τη στιγμή του τραυματισμού του περιέγραψε και ο άτυχος αστυνομικός, που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο. «Είδα το όχημα να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά “αστυνομία” χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ», είπε ο αστυνομικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στην Mercedes ήταν εκτός από τον 20χρονο οδηγό και δυο ανήλικες φίλες του. Από την πρώτη στιγμή κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τον γιο του επιχειρηματία.

«Σταμάτησαν μπροστά και πίσω μας δύο αυτοκίνητα. Είδα να αποβιβάζονται 4 άτομα και υποθέσαμε πως ήταν ληστές. Γι’ αυτό το λόγο ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό και διέφυγε. Εγώ είχα σκύψει. Πήγαμε μαζί στο σπίτι του και εκεί η μητέρα του πιθανολόγησε πως ίσως αυτοί οι άντρες να ήταν αστυνομικοί», είπε η φίλη του 20χρονου.

Η δεύτερη ανήλικη που δήλωσε στους αστυνομικούς σύντροφος του κατηγορούμενου οδηγού, ανέφερε πως άφησαν το όχημα στα Νότια Προάστια, επειδή τελείωσαν τα καύσιμα.

«Σταματήσαμε στο συγκεκριμένο σημείο για να συνεννοηθούμε πού θα συνεχίσουμε τη νυχτερινή μας διασκέδαση. Όταν είδαμε τους ένοπλους άντρες να μας ζητούν να βγούμε, φύγαμε από το σημείο. 15 λεπτά αργότερα αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα άγνωστο σε μένα σημείο, επειδή δεν είχε καύσιμα», ανέφερε.

Κανείς δεν εξήγησε γιατί μετά τον τραυματισμό και την εγκατάλειψη του αστυνομικού, το όχημα κινήθηκε προς τα Νότια Προάστια αντί για το Μαρούσι. Γιατί κανείς δεν ειδοποίησε την αστυνομία, από τη στιγμή που πίστευαν όπως λένε, πως είχαν να κάνουν με ένοπλους ληστές;

Όλοι τους ανέφεραν πως δεν κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν με αστυνομικούς. Και ας τους διαψεύδουν τα πλάνα.

Ο οδηγός του μαύρου Ford έδωσε τις δικές του εξηγήσεις, όπως έκαναν και τα άλλα 3 άτομα που ήταν μέσα στο όχημα, αναφέροντας πως αρχικά δεν κατάλαβαν την παρουσία αστυνομικών. Τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού, ο οδηγός του μαύρου Ford δεν επιχείρησε να διαφύγει.

«Δεν είδα τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού. Κατάλαβα τι είχε συμβεί όταν άκουσα τους υπόλοιπους αστυνομικούς να λένε ότι είχε χτυπήσει συνάδελφός τους. Μετά τον είδα και εγώ χτυπημένο στο απέναντι πεζοδρόμιο με αίματα», είπε ο οδηγός του οχήματος.

«Δεν αντιλήφθηκα νωρίτερα τα φωτεινά σήματα των αστυνομικών που ακολουθούσαν στη λεωφόρο Κηφισού», είπε.

Όλοι σύμφωνα με την αστυνομία, περιέγραψαν κυνικά τα όσα είχαν προηγηθεί: «Άπαντες παραδέχτηκαν ότι οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μεταξύ τους, έως την χρονική στιγμή που ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα που επέβαιναν στο Περιστέρι», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Τον οδηγό του Ford όμως «άδειασαν» και οι δύο ανήλικες που κάθονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκείνες, όπως είπαν, όχι μόνο κατάλαβαν πως βρισκόταν σε εν εξελίξει καταδίωξη από αστυνομικούς, αλλά όπως ανέφεραν, άκουσαν τον οδηγό να τους προειδοποιεί.

«Κάποια στιγμή άκουσα τον… (οδηγό) να λέει: “αστυνομικοί”. Τότε γύρισα και είδα ότι μας ακολουθούσαν υπηρεσιακά συμβατικά αυτοκίνητα τα οποία έκαναν σήμα για να σταματήσουμε για έλεγχο», είπε μία από τις επιβάτιδες.

Συνοδηγός στο μαύρο Ford ήταν ένας φίλος του κατηγορούμενου οδηγού και στο πίσω κάθισμα οι δύο ανήλικες φίλες τους, λέγοντας: «Αντιλήφθηκα τον αστυνομικό έλεγχο και τους αστυνομικούς, όταν το όχημά τους έφτασε δίπλα στο δικό μας, με ενεργοποιημένο τον φάρο. Αποβιβάστηκαν ένοπλοι άντρες που κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί».

Αποκαλύψεις για την άγρια καταδίωξη

Θέση στα όσα συνέβησαν πήρε από την πρώτη στιγμή και ο πατέρας του 20χρονου οδηγού. Ο επιχειρηματίας που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του γιου του.

«Στις 08:33, 4 ώρες μετά το ερευνώμενο περιστατικό ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε να έχει ποσοστό αλκοόλης 0,15 mg/l από το οποίο συμπεραίνεται ότι τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού ήταν υπό την επήρεια μέθης», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν πως σε σχετικές ερωτήσεις ο 20χρονος παραδέχτηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του οχήματος.

«Παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο πατέρας του τότε παρενέβη ισχυριζόμενος πως «κάποιοι άντρες προσπάθησαν να ληστέψουν τον γιο του», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.