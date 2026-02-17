Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Βιολάντα: Εντοπίστηκε διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree του ιδιοκτήτη

Η διαρροή στο εργοστάσιο της Vitafree εντοπίστηκε όταν στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές
Βιολάντα
Photo / Eurokinissi

Διαρροή αερίου φαίνεται να εντοπίστηκε και στο δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, που έκλεισε την Δευτέρα (16.2.26) με εντολή της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια – κατόπιν ελέγχου μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – προχώρησε στο κλείσιμο του εργοστασίου Vitafree που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την έρευνα των Αρχών εντοπίστηκε διαρροή αερίου και πλέον τις έρευνες αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. 

Μάλιστα, κατά το ίδιο ρεπορτάζ όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

 perifereia

perifereia

Σημειώνεται πως η εταιρεία με μια λιτή ανακοίνωση έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι το εργοστάσιο κλείνει προσωρινά «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών». 

Ελλάδα
