Βιολάντα: Επίσημο «λουκέτο» στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη – Η απόφαση της Περιφέρειας

Το εργοστάσιο της Βιολάντα βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Εργοστάσιο Βιολάντα
Εργοστάσιο Βιολάντα / Φωτογραφία αρχείου / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου της Βιολάντα στην Αγία Κυριακή, σχεδόν 1 μήνα μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε την 26η Ιανουαρίου στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες.

Σύμφωνα με σημερινή (21.02.2026) απόφαση από την περιφέρεια Θεσσαλίας κλείνει η «Βιολάντα» στην Αγία Κυριακή, το κύριο εργοστάσιο παραγωγής της εταιρείας, το οποίο κάηκε ολοσχερώς μετά την έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή προπανίου. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι «λουκέτο» μπήκε και στο εργοστάσιο Vitafree της ίδιας μπισκοτοβιομηχανίας λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών.

Το κύριο εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Προς αναστολή λειτουργίας φαίνεται ότι οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στη Λάρισα. Ο λόγος είναι πως το τρίτο εργοστάσιο μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 – 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Η απόφαση της Περιφέρειας

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “Βιολάντα”, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3982/2011 επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εργαζομένων σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα 17, 18, 19 και συγκεκριμένα απαιτείται:

  1. Η βιομηχανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των σχετικών εγγράφων
  2. Να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία αδειοδότησης με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση γνωστοποίησης της λειτουργίας. Η με αριθμ. 383490/01-11-25 γνωστοποίηση λειτουργίας της βιομηχανίας θα επισημανθεί μέσω του συστήματος OpenBusiness.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της παρούσας και να υπογράψει το πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”».

Οι εξηγήσεις του ιδιοκτήτη που «δεν έπεισαν»

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμφανίστηκε συντετριμμένος κατά την απολογία του, επιχειρώντας παράλληλα να μεταθέσει ευθύνες σε τρίτους. Ο ίδιος βέβαια δεν τα κατάφερε και προφυλακίστηκε, ενώ βρίσκεται πλέον σε κελί μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους.

Αρχικά για το θέμα της οσμής φαίνεται να υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε πολύ αργά. «Διευθύνω μια εταιρεία με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν μπορώ να ασχολούμαι με τεχνικά, ηλεκτρολογικά και μηχανικά μέρη. Για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες», είπε κατά πληροφορίες.

Επίσης στην απολογία του στον ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι οι δεξαμενές ήταν δηλωμένες όπως και ο εξοπλισμός και λειτουργούσαν κανονικά. Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρχε καμία πληροφορία σε γνώση του για διαρροή υγραερίου και ότι δεν έγινε καμία απόπειρα συγκάλυψης από πλευρά του. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι δεν γνώριζε και δεν του ζητήθηκε διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας.

Για να πείσει επίσης κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι άφηνε ακόμα και τα παιδιά του να παίζουν στον χώρο προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

