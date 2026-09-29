Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας της 4χρονης χτυπάει τη νηπιαγωγό που ούρλιαζε στα παιδιά

«Βοήθεια, βοήθεια, τι κάνετε κύριε», φαίνεται να φωνάζει η νηπιαγωγός από τα Άνω Λιόσια τη στιγμή που δέχεται επίθεση από τον πατέρα της 4χρονης στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Live News στο MEGA. Εκείνη είχε καταγραφεί νωρίτερα σε βίντεο να ουρλιάζει και να απειλεί τα παιδιά την ώρα διαλείμματος, γεγονός που πυροδότησε τις αντιδράσεις των γονέων.

Το περιστατικό που ξεκίνησε τη Δευτέρα (28/9/2026), έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Όλα ξεκίνησαν όταν η νηπιαγωγός και διευθύντρια σχολείου στα Άνω Λιόσια καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει σε μικρά παιδιά «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» ενώ εκείνα την κοιτάζουν με τρόμο.

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Γονείς ενός 4χρονου κοριτσιού που «τα άκουσε» από τη νηπιαγωγό φαίνεται να ενημερώθηκαν από μάρτυρες ότι εκείνη χτύπησε το παιδί τους και η υπόθεση πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου κατήγγειλε πως δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτι που φανερώνεται από το βίντεο ντοκουμέντο του Live News.

Σε αυτό η νηπιαγωγός και διευθύντρια φαίνεται να έχει πέσει κάτω να δέχεται χαστούκι και χτύπημα στο κεφάλι από τον πατέρα, ενώ φωνάζει «Βοήθεια, τι κάνετε κύριε, δεν χτύπησα κανέναν, βοήθεια».

Μάλιστα η νηπιαγωγός μίλησε σε δημοσιογράφους του Live News και κατήγγειλε ότι αυτή η επίθεση που δέχτηκε δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αφού όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο γίνονται αποδέκτες ύβρεων και απειλών, ενώ υποστηρίζει ότι ήταν η μοναδική που άντεξε σε εκείνο το πόστο τόσο καιρό.

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«Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς την σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», λέει το περιβάλλον της νηπιαγωγού, σημειώνοντας:

«Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία».

Μετά την επίθεση η διευθύντρια υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας της 4χρονης για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού, που απεικονίζεται στο βίντεο, έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες. Οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα και αναζητούν τον σύζυγό της.

Η διευθύντρια είχε υποστηρίξει επίσης ότι υπέστη κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάει στον «Ερυθρό Σταυρό». Βέβαια o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκκος, μιλώντας στο newsit.gr, αναφέρει ότι μετά από έλεγχο που έγινε στην νηπιαγωγό στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού δεν διαπιστώθηκε κανένα παθολογικό εύρημα.

Ο πατέρας της 4χρονης μίλησε νωρίτερα στο newsit.gr και υποστήριξε αντίθετα ότι δεν χτύπησε την νηπιαγωγό αλλά μόνο την έσπρωξε: «Έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα και έπεσε κάτω. Αυτό. Δεν γνωρίζω αν τη χτύπησε η γυναίκα μου. Μπορεί να τη χτύπησε και η γυναίκα μου με μια χαστούκια».

«Το παιδί τώρα το είχαμε πάει στο νοσοκομείο. Την παρακολουθεί ένας ψυχολόγος γιατί έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα», είχε αναφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για την μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο, μία απόφαση που έχει «ξεσηκώσει» ήδη θύελλα αντιδράσεων καθώς οι γονείς απορούν το αν είναι σε θέση και διατηρεί την απαραίτητη ψυχραιμία για να βρίσκεται δίπλα σε τόσο μικρά παιδιά.