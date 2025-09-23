Βοιωτία: Η στιγμή που η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ επιτέθηκε και χτύπησε δημοσιογράφο έξω από το σπίτι της

Σοκαριστική στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες με πρωταγωνίστρια την 62χρονη στην Βοιωτία, όταν η ίδια άρπαξε το μικρόφωνο από τα χέρια μιας δημοσιογράφου και την χτύπησε με αυτό σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση.

Το περιστατικό έγινε έξω από το σπίτι της στην Βοιωτία, την ώρα που οι δημοσιογράφοι είχαν προσεγγίσει προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν μια δήλωση από την ίδια. Ωστόσο η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ δεν δίστασε ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών, όχι μόνο να πάρει το μικρόφωνο από τα χέρια της δημοσιογράφου, αλλά και να την χτυπήσει!

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση με την 62χρονη, έχει διατάξει σε νέες έρευνες για τον λόγο που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντας την στο στάβλο του σπιτιού της στην Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματα της ηλικιωμένης μητέρας της.

Μέχρι στιγμής στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί εναντίον της αναφέρονταν οι κατηγορίες της «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», της «ψευδούς κατάθεσης», της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και της «απάτης». Ωστόσο, ο εισαγγελέας της άσκησε ποινική δίωξη μόνο για την ψευδή κατάθεση και γι’αυτό οδηγήθηκε στο αυτόφωρο όπου πήρε αναβολή για την 1η Οκτωβρίου.