Βόλος: 49χρονος συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος για όγδοη φορά – «Υπόσχομαι να μην το ξανακάνω»

Οκτώ φορές έχει βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ, ένας 49χρονος οδηγός στον Βόλο. Ο «αδιόρθωτος» παραβάτης συνελήφθη ακόμη μία φορά το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου στην περιοχή των «Παλαιών», καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του έχοντας καταναλώσει υπερβολική ποσότητα οινοπνεύματος.

Ο μεθυσμένος οδηγός βρισκόταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού στον Βόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον οδηγό για έλεγχο, όμως εκείνος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε και η μέτρηση έδειξε 1,10, όταν το όριο είναι 0,50 mg/l στο αίμα ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και συχνά οδηγεί μεθυσμένος.

Όπως είπε, οι γονείς του τον συντηρούν οικονομικά, μένει μαζί τους και προσπαθούν να τον αποτρέπουν από το να παίρνει το αυτοκίνητο, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Τόνισε ακόμη ότι λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και έχει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ο 49χρονος παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έκανε λάθος που αρνήθηκε το αλκοτέστ, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπιάσει τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ και πως θα απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με έκτιση των δύο μηνών και αναστολή του υπολοίπου επί τριετίας, καθώς και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ, με την έφεση που άσκησε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως παρεπόμενη ποινή, επιβλήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για τέσσερις μήνες.