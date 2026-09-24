Βόλος: Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια χειρουργείου – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο η είδηση πως μία ηλικιωμένη γυναίκα, χρειάζεται δεύτερο χειρουργείο για να της αφαιρέσουν εργαλείο που ξεχάστηκε μέσα της κατά τη διάρκεια εγχείρησης στο νοσοκομείο της πόλης.

Η σοβαρή αυτή υπόθεση στο Νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να έμεινε με χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους μέσα στο σώμα της μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν έγινε αντιληπτό αμέσως μετά το χειρουργείο. Η γυναίκα ξεκίνησε την αποθεραπεία της, όμως στη συνέχεια παρουσίασε πολύ έντονους πόνους.

Καθώς οι πόνοι επέμεναν, η ασθενής υποβλήθηκε σε νέο ιατρικό έλεγχο. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν ότι στο εσωτερικό του σώματός της υπήρχε χειρουργικό εργαλείο που φέρεται να είχε παραμείνει εκεί από την προηγούμενη επέμβαση.

Στο «Αχιλλοπούλειο» υπήρξε άμεση κινητοποίηση και η ηλικιωμένη ενημερώθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο για την αφαίρεση του αντικειμένου.

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Η νέα επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το εργαλείο αφαιρέθηκε και η γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάρρωσε σχετικά γρήγορα.

Η ασθενής φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου.

ΕΔΕ και συμπληρωματική έρευνα

Η υπόθεση, ωστόσο, διερευνάται σε διοικητικό επίπεδο. Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και εάν υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες.

Μετά την αρχική ΕΔΕ δόθηκε εντολή και για συμπληρωματική διερεύνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζεται η πιθανή ευθύνη περισσότερων του ενός προσώπων, τα οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις.

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους και, αφού αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων, θα κριθεί εάν προκύπτουν ευθύνες και αν θα ακολουθήσει πειθαρχική διαδικασία.

Στο μικροσκόπιο το πρωτόκολλο του χειρουργείου

Κρίσιμο κομμάτι της έρευνας είναι το πρωτόκολλο ελέγχου και καταμέτρησης του χειρουργικού εξοπλισμού. Πριν και μετά από κάθε επέμβαση προβλέπεται έλεγχος των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι όλα έχουν καταγραφεί και βρίσκονται στη θέση τους.

Το βασικό ερώτημα που καλείται πλέον να απαντήσει η έρευνα είναι πώς ένα εργαλείο μεγάλου μεγέθους φέρεται να παρέμεινε μέσα στο σώμα της ασθενούς και σε ποιο στάδιο της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν εντοπίστηκε.

Η συμπληρωματική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την αξιολόγηση των εξηγήσεων και όλων των διαθέσιμων στοιχείων.