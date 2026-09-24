Ελλάδα

Χαλκίδα: Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε εργοστάσιο με χρώματα και χημικά στο Βαθύ Αυλίδας

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο - Η φωτιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της AKFA
Φωτιά στην Χαλκίδα
Photo / Eviaonline
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (24.09.2026) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στην περιοχή Βαθύ Αυλίδας, στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα για φωτιά εντός των εγκαταστάσεων της AKFA, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των χρωμάτων και των χημικών, στη Χαλκίδα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Επίσης ο Δήμος Χαλκιδέων κινητοποιήθηκε για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της φωτιάς υπήρχε ένα άτομο μέσα που πρόλαβε και βγήκε. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα γραφεία και επεκτάθηκε στο κοντρόλ παραγωγής.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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