Βόλος: Βουβός θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Ιάσωνα που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας – «Ήταν ένα ανόητο ατύχημα»

Ο θάνατος του άτυχου νεαρού ήταν σχεδόν ακαριαίος καθώς ο 20χρονος, κατά την πτώση του έπαθε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Κηδεία στο Βόλο
Άγγελος Λαμπίδης

Συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο, που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης 23/9/25 πέφτοντας στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου

«Ήταν ένα ανόητο ατύχημα αυτό που έγινε και με αυτόν τον τρόπο έφυγε το παλικάρι» λέει στο newsit.gr η θεία του νεαρού από τον Βόλο, που έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα από τη ζωή. 

«Σε αυτή την πολυκατοικία έμενε ένας φίλος του και πήγαν παρέα. Κάποιος από την πολυκατοικία τους τρόμαξε. Προφανώς έκαναν κάποια φασαρία τα παιδιά, μιλούσαν δυνατά, είχαν μουσική, δεν ξέρω. Τους έγινε μια παρατήρηση, πήγαν να φύγουν και το παιδί πήγε από την λάθος κατεύθυνση. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Ιάσονας. Σπούδαζε στην Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα. Σήμερα είναι για όλους μας μια πολύ δύσκολη μέρα» περιέγραψε η θεία του 20χρονου στο newsit.gr.

Την ίδια ώρα, έφτανε κόσμος στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, για να αποχαιρετήσουν τον νεαρό Ιάσωνα.

 

Κηδεία στο Βόλο

Τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 20χρονος σε δύο μέρες θα αναχωρούσε από τον Βόλο για την Αθήνα, για να συνεχίσει την εξεταστική του… 

