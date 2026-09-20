Βουλιαγμένη: «Είδα να χτυπάνε έναν άντρα και να κάνουν σε κάποιον ΚΑΡΠΑ», λέει μάρτυρας του ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατο τον 82χρονο

Πανικός προκλήθηκε σήμερα το πρωί (20/9/2026) στην Ακτή Βουλιαγμένης μετά από άγρια συμπλοκή δύο ηλικιωμένων και μίας κοπέλας που οδήγησε στον θάνατο του 82χρονου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση και σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε από ανακοπή. Ο ξυλοδαρμός που αναστάτωσε όλη την παραλία ξεκίνησε για μία… ξαπλώστρα και μάρτυρες μιλάνε στο newsit.gr για το περιστατικό.

Πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο 76χρονος χτύπησε τον 82χρονο πάνω στον τσακωμό. Μαρτυρία φίλου του 76χρονου βέβαια δίνει μία διαφορετική οπτική στην υπόθεση της Βουλιαγμένης, αφού υποστηρίζει ότι ο 82χρονος ήταν αυτός που επιτέθηκε λέγοντάς του μάλιστα ότι είναι «του πολεμικού ναυτικού» και απειλώντας τον.

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Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί (20/9/2026) στην Ακτή Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος έφτασε πρώτα στην παραλία και στη συνέχεια ακολούθησε και ο 76χρονος ο οποίος συνοδευόταν από μία 21χρονη κοπέλα.

Εξαιτίας μίας… ξαπλώστρας τα «αίματα άναψαν» και οι δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια. Αφότου ο 82χρονος κατέρρευσε στο σημείο έφτασε μια μηχανή και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες αναζωογόνησης, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και κατέληξε περίπου 1 ώρα αργότερα στις 11:00.

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Η μαρτυρία φίλου του 76χρονου εμφανίζει τον 82χρονο να είναι αυτός που επιτέθηκε στον 76χρονο αφού όπως υποστηρίζει «τον έριξε στο έδαφος και άρχισε να τον χτυπάει, ο 82χρονος ήταν μεγάλος άνθρωπος και κατέληξε από τη φασαρία».

Όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας ο τσακωμός ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες.

«Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21χρονη κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

Δεύτερος μάρτυρας που δεν γνώριζε κανέναν από τους εμπλεκόμενους αναφέρει ότι προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση αφού τα ουρλιαχτά της κοπέλας ακούστηκαν σε όλη την παραλία.

«Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ, αυτός είχε κάνει 3 bypass».

Για το περιστατικό έχει προσαχθεί ο 76χρονος και η 21χρονη που τον συνόδευε και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Βούλας. Ακόμα έχει προσαχθεί και ο υπεύθυνος του καταστήματος στην παραλία, προκειμένου να δώσει πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.