Βρέθηκε η 52χρονη που αγνοείτο στην περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της Θεοδώρας Σεφέρη, 52 ετών, η εξαφάνιση της οποίας είχε σημάνει συναγερμό στην περιοχή της Άνω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (10.08.2025).

Νέα ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» αργά το απόγευμα της Κυριακής για την εξαφάνιση αναφέρει ότι η 52χρονη Θεοδώρα Σεφέρη βρέθηκε στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η ενήλικη λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 9 Αυγούστου, πρωινές ώρες, από την περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και άμεσα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς

ενδεχομένως να συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.