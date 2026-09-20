Ελλάδα

Κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου: Τελευταίο αντίο στη γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην Ελλάδα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών, υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα
Γιώργος Παπανδρέου
O Γιώργος Παπανδρέου στην κηδεία της μητέρας του / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI
Χρύσα Πανούση , Κώστας Χάλκος
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης η οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου την αποχαιρετά σήμερα (20.9.26) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η πολιτική κηδεία της γίνεται παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον πολιτικό και δημόσιο χώρο. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών, υπήρξε συγγραφέας και ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα, ιδρύοντας μεταξύ άλλων την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και αναλαμβάνοντας δράση για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου και έζησε στον πλάι του μια πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο και χώρισαν έπειτα από 38 χρόνια γάμου.

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Ο επικήδειος της Άννας Διαμαντοπούλου: «Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι»

«Ο αγώνας για την ισότητα θα συνεχιστεί. Είναι μία υπόσχεση. Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδος. Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι θα συνεχίσουμε τους αγώνες», είπε μεταξύ άλλων.

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«Εκ μέρους όλης της οικογένειάς μας, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε γι’ αυτήν. Πάνω απ’ όλα, συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της στους κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.

Αν μας παρακολουθεί σήμερα, είμαι βέβαιος πως χαμογελά. Για τη συγκινητική συμπαράσταση προς την οικογένειά μας και για τα τόσα μηνύματα αγάπης και σεβασμού προς την ίδια και τους αγώνες της  Μηνύματα  από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα από τις γυναίκες στην Κύπρο, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, με τις οποίες πορεύτηκε για την ειρήνη.

Σε αυτή τη λιτή τελετή, όπως η ίδια θα ήθελε, θα ακούσουμε δύο λόγια από μέλη της οικογενειας μας και από ανθρώπους αγωνίστηκαν μαζί της. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, την Άννα Διαμαντοπούλου και στη συνέχεια τη στενή της φίλη και συνοδοιπόρο, Φωτεινή Σιανού. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για να αποχαιρετήσουμε τη Μαργαρίτα μας».

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«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε το αποτύπωμά της στη μεγαλύτερη αλλαγή από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους για τις γυναίκες. Άφησε το αποτύπωμά της στο διεθνές φεμινιστικό και ειρηνευτικό κίνημα. Σήμερα τη χαιρετούμε την αποχαιρετούμε και της χρωστάμε πολλά»

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Οι τελευταίες της στιγμές στο Φάληρο

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (18.09.2026) και στο σπίτι του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου στο Φάληρο όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, γεγονός για το οποίο η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τον γιατρό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, τα τέσσερα παιδιά της και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές.

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Συλλυπητήρια από πλήθος κόσμου για την Μαργαρίτα Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει λάβει πλήθος προσωπικών μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Συλλυπητήρια και προσωπικές επικοινωνίες είχε επίσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Δένδια, τη Λίνα Μενδώνη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Χάρη Δούκα, καθώς και από πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από γυναίκες από την Κύπρο και την Τουρκία, που αναγνωρίζουν τη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη δημοκρατία.

Τα μηνύματα και οι επικοινωνίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Καλημέρα σας

Το Newsit.gr μεταδίδει λεπτό προς λεπτό την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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