Βριλήσσια: «Την χτύπησε με το αυτοκίνητο του και έφυγε» λέει υπάλληλος των ΕΛΤΑ για το περιστατικό με συνάδελφό της

«Ήταν νευριασμένος γιατί είχε καθυστερήσει το δέμα του, που για αυτό δεν φταίμε εμείς. Ο άνδρας έτρεχε προς το αυτοκίνητό του και η γυναίκα τον ακολούθησε», λέει αποκλειστικά στο newsit.gr, συνάδελφος της υπαλλήλου των ΕΛΤΑ, για τον οδηγό που κατηγορείται ότι την παρέσυρε με το όχημά του στα Βριλήσσια.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια, με τον άνδρα να κατηγορείται ότι παρέσυρε την γυναίκα με το αυτοκίνητό του. Μάλιστα, το newsit.gr έδωσε νωρίτερα βίντεο ντοκουμέντα με τη στιγμή που η υπάλληλος πέφτει στο έδαφος στην προσπάθειά της να προλάβει τον οδηγό, τρέχοντας πίσω του.

Υπάλληλος των ΕΛΤΑ, και συνάδελφος της γυναίκας μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr, περιγράφοντας το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στα Βριλήσσια: «Ήρθε ο άνδρας να παραλάβει το δέμα, εξυπηρετήθηκε, ωστόσο ήταν εξαγριωμένος από την αρχή, η συνάδελφος του ζήτησε να υπογράψει για την παραλαβή καθώς αυτή είναι η διαδικασία, εκείνος αρνήθηκε.

Πήρε το δέμα από τα χέρια της, έτρεχε για αν φύγει στο αυτοκίνητο του, η συνάδελφος τον ακολούθησε γιατί έπρεπε να υπογραφτεί για να παραλαβή το δέμα, δεν έγινε αυτό, πήγε ως το αυτοκίνητο του, έβαλε μπροστά και την χτύπησε με το αυτοκίνητο του και έφυγε. Μετά ξανά γύρισε, απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη αλλά ήδη είχε γίνει το λάθος.

Εμείς εξυπηρετούμε όσο μπορούμε από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω αν είχε έρθει και εχθές και περίμενε. Αλλά νευριασμένος ήταν γιατί είχε καθυστερήσει το δέμα του, που για αυτό δεν φταίμε εμείς, συμβαίνει επειδή ήταν οι γιορτές».

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής.

Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών.

Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη. Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.