Χανιά: Μεθυσμένοι Αμερικανοί στρατιωτικοί πιάστηκαν στα χέρια και έσπασαν αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφίες

Σε 2 συλλήψεις και ένα σπασμένο αυτοκίνητο οδήγησε ο καυγάς μεταξύ 2 Αμερικανών στρατιωτικών, στη μέση του δρόμου στα Χανιά, το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025).

Οι 2 στρατιωτικοί που ήταν και μεθυσμένοι, παρεξηγήθηκαν για άγνωστο λόγο με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων πολιτών που έκαναν την βόλτα τους στο κέντρο των Χανιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον καυγά τους μάλιστα έσπασαν και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Περαστικοί έκαναν λόγο για συμπεριφορές εκτός ελέγχου και έτσι κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Οι αρχές συνέλαβαν τους στρατιωτικούς ενώ για τον καυγά και τον βανδαλισμό του αυτοκινήτου θα ενημερωθεί η Αμερικανική Βάση.

Πληροφορίες από zarpanews.gr