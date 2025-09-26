Ελλάδα

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα στην πλατεία των Δικαστηρίων – Στο νοσοκομείο ένας οδηγός μηχανής

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, πολλοί περαστικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν τον τραυματισμένο οδηγό
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (26.09.2025) στα Χανιά, όπου μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο συνέβη στην πλατεία Δικαστηρίων στα Χανιά της Κρήτης, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 55χρονος οδηγός μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, πολλοί περαστικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν τον τραυματισμένο οδηγό.

Παρά την σφοδρή του πτώση από το όχημά του, ο 55χρονος μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του.

