Ιεράπετρα: 52χρονος εργάτης έπεσε από στέγη οικοδομής – Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιεράπετρα τη Δευτέρα (31.08.2026). Ένας 52χρονος έπεσε από στέγη, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το εργατικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – στον ακάλυπτο χώρο.

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Σύμφωνα με τη neakriti.gr, από την πτώση ο 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή για τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.