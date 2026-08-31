Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ιεράπετρα: 52χρονος εργάτης έπεσε από στέγη οικοδομής – Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένος

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιεράπετρα τη Δευτέρα (31.08.2026). Ένας 52χρονος έπεσε από στέγη, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το εργατικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – στον ακάλυπτο χώρο.

Σύμφωνα με τη neakriti.gr, από την πτώση ο 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή για τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
161
119
115
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυψέλη: Η φωτογραφία «γρίφος» του 43χρονου με παιδικό καρότσι και μωρό – Τι ερευνούν οι αρχές
Ο 43χρονος είχε δημοσιεύσει παραμονή πρωτοχρονιάς του 2022 φωτογραφία μαζί με την 38χρονη και τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο υπήρχε και ένα μωρό
Η φωτογραφία του 43χρονου με την 38χρονη που δημοσιεύτηκε στα social media το 2021 και δημιουργεί ερωτηματικά
Τυλιγμένο μέσα σε ισοθερμικό σάκο βρέθηκε το κατακρεουργημένο βρέφος στην Κυψέλη - Τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο διαμέρισμα
Το μωρό πιθανόν να μαχαιρώθηκε πάνω από 10 φορές στον ύπνο του, μπρούμυτα - Τα ανήλικα παιδιά, τα προηγούμενα σπίτια τους ζευγαριού και οι μαρτυρίες των γειτόνων
Το ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το δολοφονημένο βρέφος
Newsit logo
Newsit logo