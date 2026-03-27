Ελλάδα

Χιόνια πέφτουν στην Ελλάδα και τον Μάρτιο: Ντύθηκαν στα λευκά ορεινές περιοχές της χώρας αλλά και η Κέρκυρα

Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης στα Τζουμέρκα, με την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής να ντύνεται στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στο μηδέν
σαμαρινα
Σαμαρίνα

Σκηνικά ασυνήθιστα για την εποχή έχει δημιουργήσει ο καιρός αφού σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας η κακοκαιρία έφερε χιονοπτώσεις μέσα στον Μάρτιο, καλύπτοντας δρόμους και σπίτια με κατάλευκο χιόνι.

Το χιονισμένο Μέτσοβο θύμισε χειμώνα, με το τοπίο να καλύπτεται από πυκνό λευκό χιόνι και τον ήχο της καμπάνας να συμπληρώνει την ατμόσφαιρα, ενώ κατά διαστήματα ο καιρός συνεχίζει να σημειώνει ασθενής χιονόπτωση.

Χιονόπτωση καταγράφηκε επίσης στα Τζουμέρκα, με την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής να ντύνεται στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στο μηδέν.

Ακόμα στα λευκά έχουν ντυθεί χωριά της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, καθώς και ορεινοί οικισμοί της περιοχής, όπως το Συρράκο, το Πάπιγκο, η Φούρκα, η Μηλιά και η Αετομηλίτσα αλλά και το Ματσούκι Ιωαννίνων, όπου το χιόνι καλύπτει στέγες, πλατείες και ορεινά τοπία.

Έντονη είναι η χιονόπτωση και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, με τη Σαμαρίνα, τη Νέα Κοτύλη, το Πισοδέρι και το Νυμφαίο να παρουσιάζουν εικόνες που παραπέμπουν στην καρδιά του χειμώνα.

Σύμφωνα με το epiruspost και την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν κινητοποιηθεί 14 μηχανήματα για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα από την επιδείνωση του καιρού.

Οι εικόνες από τις περιοχές αυτές καταγράφουν ένα ασυνήθιστο για την εποχή φαινόμενο, αφού ακόμα και η Κέρκυρα ήρθε αντιμέτωπη ε ισχυρή χαλαζόπτωση τόσο στο κεντρικό τμήμα όσο και στη βόρεια πλευρά, μετατρέποντας επιφάνειες και δρόμους σε λευκό τοπίο, σαν να είχε χιονίσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
158
108
102
46
Newsit logo
Newsit logo