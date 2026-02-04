Ελλάδα

Χίος: Συγκλονίζει δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας – «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα»

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη του σκάφους του Λιμενικού, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί
Σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χίου
Σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Χίου / EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Αναγνώστου

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα», λέει, μεταξύ άλλων και συγκλονίζει ένας από τους δύτες που επιχείρησαν στην πολύνεκρη θαλάσσια τραγωδία στη Χίο. Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες.

Ένας από τους δύτες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης στη Χίο περιγράφει την Τετάρτη (04.02.2026) τα όσα συγκλονιστικά έζησε το βράδυ της ναυτικής τραγωδίας με τους 15 νεκρούς.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας μιλά στο chiosin.gr και αφηγείται πώς μαζί με συναδέλφους του δύτες ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο του δυστυχήματος.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν.

Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια.

Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Την ίδια ώρα, μετά από εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθη ο Μαροκινός, ο οποίος – σύμφωνα με τους διασωθέντες πρόσφυγες και μετανάστες – ήταν ο διακινητής της λέμβου που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου.

Ελικόπτερο και σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο περιστατικό ανοικτά της Χίου
Ελικόπτερο και σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο περιστατικό ανοικτά της Χίου / REUTERS / Konstantinos Anagnostou

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, στο μεταξύ, για δεύτερο 24ωρο οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ένορκη διοικητική εξέταση, για να διακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης του σκάφους του Λιμενικού με το πλωτό των μεταναστών, διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ – όπως προαναφέρθηκε – δόθηκε επίσημα εντολή σύλληψης για τον Μαροκινό υπήκοο που φέρεται ως διακινητής και τελικά συνελήφθη.

Νοσοκομείο Χίου
Στιγμιότυπο από το νοσοκομείο στη Χίο – ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών που βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης σε μία πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας και διεξάγεται από ανώτερα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος. Βάσει των προβλεπομένων θα ληφθούν καταθέσεις και από τους λιμενικούς.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνει στη Χίο για τον συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα του Λιμενικού

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που έχει τεθεί για τη λειτουργία της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο διαθέτει τη συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

