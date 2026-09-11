Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (11/09/2026) στην Αιτωλοακαρνανία, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φραγκουλαίικα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση για τη φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, που χάρη στην άμεση επέμβασή τους, κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Ισχυρή είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι έχουν κληθεί μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, καθώς η επιχείρηση για τον έλεγχο της φωτιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.