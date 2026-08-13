Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να την θέτουν υπό έλεγχο.
Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ακόντιο Βοιωτίας επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
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Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.