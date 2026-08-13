Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να την θέτουν υπό έλεγχο.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ακόντιο Βοιωτίας επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.