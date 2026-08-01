Χριστίνα Ρήγου για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Ριπές πάνω από 80 χλμ την ώρα συνέβαλαν ώστε η φωτιά να εξελιχθεί σε mega fire»

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σήμερα Σάββατο 01.08.2026, σε πολλές περιοχές της χώρας δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου, από την Κυριακή 02.07.2026, αναμένεται σταδιακή βελτίωση, καθώς οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, δίνοντας έτσι μία ελπίδα ότι η εικόνα από τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό και στη Φωκίδα, θα βελτιωθεί.

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Δείτε εδώ Live όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα.

Μιλώντας στο newsit.gr, η Χριστίνα Ρήγου εξήγησε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου.

«Σήμερα μέχρι το βράδυ περιμένω να συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, με πολύ ενισχυμένο μελτέμι σε όλη τη χώρα, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Συγκεκριμένα, μέχρι τα μεσάνυχτα στο Πόρτο Γερμενό, στη Δυτική Αττική, όπου μαίνονται τα πύρινα μέτωπα, εκτιμώ ότι οι άνεμοι θα διατηρηθούν, με αυξομειώσεις, στα 6 με 7 μποφόρ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε καταγράψει ριπές που ξεπέρασαν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που συνέβαλε ώστε η φωτιά να εξελιχθεί σε mega fire.»

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Η μετεωρολόγος εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για την εικόνα του καιρού από την Κυριακή, επισημαίνοντας ότι οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά.

«Η Κυριακή, ωστόσο, θα είναι μια καλύτερη ημέρα σε όλη τη χώρα, καθώς το μελτέμι θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί από τα ξημερώματα και ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν πλέον γύρω στα 6 μποφόρ στις περιοχές όπου σήμερα επικρατούν θυελλώδεις εντάσεις, ενώ μόνο στις Κυκλάδες το πρωί θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.»

Παρά τη βελτίωση, η ίδια υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένος και ζητά από τους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Παρότι οι άνεμοι θα εξασθενήσουν την Κυριακή, θέλω να τονίσω ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει υψηλός, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια. Γι’ αυτό και την Κυριακή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.»

Όπως εκτιμά η Χριστίνα Ρήγου, η εικόνα θα συνεχίσει να βελτιώνεται και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

«Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένω με την έναρξη της νέας εβδομάδας, όταν πλέον θα μιλάμε για ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι, με εντάσεις γύρω στα 5 με 6 μποφόρ».