Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες: Παραμερίζουν τα τρακτέρ για τους ταξιδιώτες – Θέμα ασφάλειας από την αστυνομία

Ρεβεγιόν στα μπλόκα έχουν αποφασίσει να κάνουν οι αγρότες, καθώς έχουν αποφασίσει ότι σήμερα Τρίτη (22.12.25) θα μετακινήσουν τα τρακτέρ του στην άκρη του δρόμου για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων. Ωστόσο, την ίδια ώρα η αστυνομία εγείρει ζήτημα ασφάλειας τονίζοντας πως αν υπάρχουν τρακτέρ δεξιά και αριστερά στους δρόμους δεν θα μπορούν οι οδηγοί να ταξιδέψουν με ασφάλεια.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν διαμηνύσει πως θα αφήσουν ανοιχτούς τους δρόμους μέχρι και την Παρασκευή και κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο με τα μπλόκα, όπου πολλοί ταξιδιώτες θα επιστρέψουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα τα σπάσουν τα μπλόκα είναι γελασμένοι. Εμείς συνεχίζουμε και θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί στις κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν και τις δράσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Μια ημέρα νωρίτερα έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ σε ότι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Στη Χαλκίδα όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό, η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Πάτρα στο ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο, οι αγρότες έχουν αφήσει μία λωρίδα ανάμεσα από τα τρακτέρ, προκειμένου να περνούν τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα.

Αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από την αστυνομία είναι να μεταφερθούν όλα τα οχήματα και όλα τα υλικά τα οποία έχουν οι αγρότες στη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή να μεταφερθούν προς τα αριστερά, προκειμένου να υπάρχει μία λωρίδα ελεύθερη, όπως επίσης και η ΛΕΑ.

Μάλιστα, από την Ολυμπία Οδό ζητήθηκε και χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Η διέλευση από χθες Δευτέρα είναι ελεύθερη για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων. Οι αγρότες σε ένδειξη καλής θέλησης, θέλουν άνθρωποι και εμπορεύματα να φτάσουν στον προορισμό τους, τις ημέρες αυτές.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Ήδη σήμερα το πρωί περίπου 30 φορτηγά έχουν έχει δοθεί εντολή για να ξεκινήσουν την έξοδό τους από τη χώρα προς την Τουρκία για λόγους αποσυμφόρησης. Περισσότερα από 250 βρίσκονται επί της Εγνατίας Οδού, αναμένοντας την αναχώρησή τους και περίπου άλλα τόσα είναι αναμένουν και στο τουρκικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες θα αποκλείσουν τη Δευτέρα από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 10, τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.