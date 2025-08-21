Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χρυσόστομος Σταμούλης: Δάκρυα στην κηδεία του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Συντετριμμένοι οι δικοί του άνθρωποι στην κηδεία - Ο καθηγητής του ΑΠΘ πέθανε σε ηλικία 61 ετών
Συντετριμμένοι οι στενοί συγγενείς του Χρυσόστομου Σταμούλη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI

Το τελευταίο αντίο στον Χρυσόστομο Σταμούλη, καθηγητή της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας και προκοσμήτορα στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, είπαν το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι. Στην κηδεία του 61χρονου ο πόνος ήταν αβάσταχτος για όλους.

Η κηδεία τελέστηκε, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η ταφή στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου», στη Θέρμη. 

Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος διαβίβασε στην οικογένεια του Χρυσόστομου Σταμούλη τις συλλυπητήριες ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου και μίλησε για τα «τεράστια βήματα που έκανε ο καθηγητής με αγάπη για την εκκλησία και τον κόσμο». «Αγαπούσε αυθεντικά την εκκλησία δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από αυτήν», είπε ο κ.Φιλόθεος.

Με ανακοίνωσή της η οικογένειά του παρακάλεσε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν ιδρύματα και φορείς. «Αυτό θα επιθυμούσε και ο ίδιος», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Ο καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 61 ετών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, που υπέστη όσο βρισκόταν σε συνέδριο στη Ρόδο. Η ξαφνική απώλειά του έχει προκαλέσει σοκ στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI

Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, σερβικά, ρουμανικά και ρωσικά.

Ελλάδα
