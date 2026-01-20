Ζάκυνθος: 14χρονος πήγε στο σχολείο του με πιστόλι – Έχει προσαχθεί και ο πατέρας του

Σοκάρει η είδηση ότι μαθητής πήγε σε σχολείο στη Ζάκυνθο έχοντας μαζί του ένα πιστόλι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το απόγευμα της Τρίτης (20.1.26), στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί ένας 14χρονος μαθητής Γυμνασίου του νησιού, ο οποίος πήγε το πρωί στο σχολείο του, έχοντας μαζί του ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο είδαν συμμαθητές του οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Ασφάλεια Ζακύνθου.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου.