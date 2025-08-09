Ζεφύρι: Η στιγμή που το αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή και εξαφανίστηκε – Παραμένει ασύλληπτος ο ασυνείδητος οδηγός

Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο (09.08.2025) αποτυπώνει καρέ – καρέ την παράσυρση της μηχανής από το αυτοκίνητο στο Ζεφύρι. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 9:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη έγινε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, στο Ζεφύρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του ANT1, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 45χρονος οδηγός του δίκυκλου.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.