Κόσμος

Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ – Τεράστιες φλόγες στον ουρανό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στον Λίβανο για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της
Λίβανος
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών καταγράφηκε σήμερα (10.09.2026) στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ ότι ανατίναξε υπόγειες σήραγγες της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς. Η έκρηξη έγινε αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο, ενώ εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κατς έδειχναν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.

«Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό», πρόσθεσαν.

Στον Λίβανο, το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ στη Ναμπατίγια.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε τις δονήσεις προτού ακούσει μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν στη νότια πόλη της Σιδώνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

«Ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης που ανήκε στη μονάδα Μπαντρ της Χεζμπολάχ βρισκόταν μέσα σε αυτές τις υπόγειες υποδομές, που περιελάμβαναν αίθουσες αποθήκευσης όπλων και διαμερίσματα που επέτρεπαν στους τρομοκράτες να κάνουν τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλες περιόδους», διευκρίνισε ο IDF σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

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