11η Σεπτεμβρίου: Ο Ντόναλντ Τραμπ τίμησε την ημέρα μνήμης – «Άγρια τέρατα επιτέθηκαν στα ίδια τα σύμβολα του πολιτισμού μας»

Συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου το 2021 και ο Ντόναλντ Τραμπ τίμησε την επέτειο από το Πεντάγωνο, αποτίοντας φόρο τιμής στα 2.977 θύματα και υποσχόμενος να «μην ξεχάσει ποτέ» εκείνη τη μαύρη ημέρα για τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Πέμπτη 11.09.2025, επισκέφτηκε το μνημείο του Πενταγώνου, όπου κατέθεσε στεφάνι και απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς, της τρομοκρατικής επίθεσης στους Δίδυνους Πύργους στις ΗΠΑ που άλλαξε την πορεία της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας.

«Άγρια τέρατα επιτέθηκαν στα ίδια τα σύμβολα του πολιτισμού μας. Κι όμως εδώ στη Βιρτζίνια, στη Νέα Υόρκη και στους ουρανούς της Πενσυλβάνια, οι Αμερικανοί δεν δίστασαν. Στάθηκαν όρθιοι και έδειξαν στον κόσμο ότι ποτέ δεν θα υποχωρήσουμε, ποτέ δεν θα λυγίσουμε, ποτέ δεν θα τα παρατήσουμε, και η μεγάλη αμερικανική μας σημαία δεν θα αποτύχει ποτέ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο Τραμπ μίλησε με προσωπικές ιστορίες ορισμένων θυμάτων: το ηχητικό μήνυμα του Μπράιαν Σουίνι προς τη σύζυγό του Τζούλι από την πτήση United 175, την κλήση της αεροσυνοδού Ρενέ Μέι στη μητέρα της για να της πει «σ’ αγαπώ», τον Τομ ΜακΓκίνις, που τηλεφώνησε στη γυναίκα του από τον 92ο όροφο του Βόρειου Πύργου για να της περιγράψει τι έβλεπε και να της πει ότι την αγαπά και τον Τσακ Κοστέλο, που μπήκε μέσα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου για να ελευθερώσει ανθρώπους παγιδευμένους σε ανελκυστήρες.

«Εκείνη τη μέρα μάθαμε ότι το αμερικανικό πνεύμα ηρωισμού βρίσκεται παντού γύρω μας. Το είδαμε στους αστυνομικούς, στους σπουδαίους πυροσβέστες, στους στρατιώτες εδώ στο Πεντάγωνο, αλλά και στις καρδιές κάθε Αμερικανού που απάντησε στο κάλεσμα της Ιστορίας», είπε.

Ο Τραμπ έκανε μικρή αναφορά και στην σύγχρονη πολιτική, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν μια «νεκρή χώρα» υπό τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν ενώ ακόμη τόνισε την προσπάθειά του να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου.

«Πέρσι ήμασταν μια νεκρή χώρα. Τώρα έχουμε τη πιο δυνατή χώρα σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Σήμερα το πρωί θυμόμαστε το φως των καλύτερων και γενναιότερων Αμερικανών και την αγάπη που έδειξαν στις τελευταίες τους στιγμές», είπε ο Τραμπ. «Στη μνήμη τους κάνουμε μια ιερή υπόσχεση. Θα τιμούμε πάντα τους μεγάλους μας ήρωες».

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία κατέθεσαν στεφάνι στο παρεκκλήσι του Πενταγώνου μετά την τελετή μνήμης.

Ο Τραμπ πέρυσι τίμησε την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Ground Zero στη Νέα Υόρκη. Ο αντιπρόεδρος Βανς επρόκειτο να βρίσκεται εκεί την Πέμπτη, αλλά πέταξε τελικά στη Γιούτα μετά τη δολοφονία του στενού του φίλου και συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.