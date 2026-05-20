Το Χάρβαρντ βάζει «κόφτη» στους αριστούχους φοιτητές για να ενισχύσει τη μελέτη

Ανώτατο όριο στον αριθμό των αριστούχων φοιτητών σε κάθε μάθημα θεσπίζει το Χάρβαρντ. Το σκεπτικό του κορυφαίου πανεπιστημίου είναι να δοθεί ώθηση στους φοιτητές να μελετούν περισσότερο.

Το… πλαφόν στους αριστούχους φοιτητές, το οποίο ψήφισε το διδακτικό προσωπικό του Χάρβαρντ εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυετούς προσπάθειας του διάσημου εκπαιδευτικού ιδρύματος να αυστηροποιήσει τη βαθμολόγηση.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», οι καθηγητές υποστήριξαν ότι το όριο στα «Άριστα» θα ωθήσει τους φοιτητές να μελετούν περισσότερο. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι προστατεύει την αξία των πτυχίων, διατηρώντας τη φήμη του Χάρβαρντ.

Περίπου το 70% των ψήφων των καθηγητών ήταν υπέρ της επιβολής ορίου στα «A», εξήγησε ο Τζόσουα Γκριν, μέλος της επιτροπής που πρότεινε τη νέα πολιτική βαθμολόγησης.

«Αυτή η απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα βαθμολόγησης υπηρετεί καλύτερα τους βασικούς σκοπούς: να αναγνωρίζει την πραγματική διάκριση και να στηρίζει την ακαδημαϊκή αποστολή του Κολεγίου», δήλωσε η κοσμήτορας προπτυχιακών σπουδών, Αμάντα Κλέιμπαου.

Το Χάρβαρντ αναζητούσε για χρόνια τρόπους για την υπερβολικά επιεική βαθμολόγηση, εξετάζοντας ανάλογες προσπάθειες στο Πρίνστον και στο Γουέλσλεϊ.

Μία επιτροπή του Χάρβαρντ εξέτασε τις βαθμολογίες σε βάθος 25 ετών συμπεραίνοντας πως είναι απαραίτητη η εφαρμογή ορίου.

Η συζήτηση στο πανεπιστήμιο εντάθηκε το φθινόπωρο, όταν η Κλέιμπαου δημοσίευσε μία έκθεση που διαπίστωνε ότι περίπου το 60% των βαθμών ήταν «A» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, από περίπου 25% το 2005 – 2026.