Κόσμος

Το Χάρβαρντ βάζει «κόφτη» στους αριστούχους φοιτητές για να ενισχύσει τη μελέτη

Περίπου το 60% των βαθμών ήταν «A» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 από μόλις 25% το 2005 - 2026
Χάρβαρντ
Το άγαλμα του Τζον Χάρβαρντ στον χώρο του ομώνυμου αμερικανικού πανεπιστημίου / AP Photo / Φωτογραφία Steven Senne
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανώτατο όριο στον αριθμό των αριστούχων φοιτητών σε κάθε μάθημα θεσπίζει το Χάρβαρντ. Το σκεπτικό του κορυφαίου πανεπιστημίου είναι να δοθεί ώθηση στους φοιτητές να μελετούν περισσότερο.

Το… πλαφόν στους αριστούχους φοιτητές, το οποίο ψήφισε το διδακτικό προσωπικό του Χάρβαρντ εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυετούς προσπάθειας του διάσημου εκπαιδευτικού ιδρύματος να αυστηροποιήσει τη βαθμολόγηση.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», οι καθηγητές υποστήριξαν ότι το όριο στα «Άριστα» θα ωθήσει τους φοιτητές να μελετούν περισσότερο. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι προστατεύει την αξία των πτυχίων, διατηρώντας τη φήμη του Χάρβαρντ.

Περίπου το 70% των ψήφων των καθηγητών ήταν υπέρ της επιβολής ορίου στα «A», εξήγησε ο Τζόσουα Γκριν, μέλος της επιτροπής που πρότεινε τη νέα πολιτική βαθμολόγησης.

«Αυτή η απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα βαθμολόγησης υπηρετεί καλύτερα τους βασικούς σκοπούς: να αναγνωρίζει την πραγματική διάκριση και να στηρίζει την ακαδημαϊκή αποστολή του Κολεγίου», δήλωσε η κοσμήτορας προπτυχιακών σπουδών, Αμάντα Κλέιμπαου.

Το Χάρβαρντ αναζητούσε για χρόνια τρόπους για την υπερβολικά επιεική βαθμολόγηση, εξετάζοντας ανάλογες προσπάθειες στο Πρίνστον και στο Γουέλσλεϊ.

Μία επιτροπή του Χάρβαρντ εξέτασε τις βαθμολογίες σε βάθος 25 ετών συμπεραίνοντας πως είναι απαραίτητη η εφαρμογή ορίου.

Η συζήτηση στο πανεπιστήμιο εντάθηκε το φθινόπωρο, όταν η Κλέιμπαου δημοσίευσε μία έκθεση που διαπίστωνε ότι περίπου το 60% των βαθμών ήταν «A» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, από περίπου 25% το 2005 – 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
131
117
105
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Τραμπ για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις και προετοιμασία της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση που σημειώθηκε σε τζαμί στο πόλη Σαν Ντιέγκο
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τούρκος προέδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo