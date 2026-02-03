13χρονος στην Αυστραλία κολύμπησε 4 ώρες για να σώσει την οικογένειά του από πνιγμό

Ήρωας χαρακτηρίστηκε ένας 13χρονος που έσωσε την οικογένειά του από πνιγμό όταν κύματα ανοιχτά στη θάλασσα στις νοτιοδυτικές ακτές της Αυστραλίας, τους παρέσυρε. Το αγόρι, χρειάστηκε να κολυμπήσει 4 ώρες ώστε να ζητήσει βοήθεια.

Ο 13χρονος Όστιν Άπελμπι κολύμπησε περίπου 4 χιλιόμετρα μέχρι την ακτή στην Αυστραλία, αφού κόντεψαν να πεθάνουν από πνιγμό με τη μητέρα του, Τζοάν Άπελμπι, 47 ετών, τον αδελφό του Μπο, 12 ετών, και την αδελφή του Γκρέις, 8 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια χρησιμοποιούσε φουσκωτές σανίδες paddle board και ένα καγιάκ στον κόλπο Geographe της Αυστραλίας την Παρασκευή, όταν δυνατοί άνεμοι τους έσπρωχαν όλο και πιο βαθιά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο έφηβος προσπάθησε αρχικά να επιστρέψει στη στεριά με το καγιάκ του, όμως αυτό άρχισε να μπάζει νερά. Τότε το εγκατέλειψε, έβγαλε το σωσίβιό του και κολύμπησε την υπόλοιπη απόσταση μέχρι να φτάσει στην ακτή και να ειδοποιήσει τις αρχές, αναφέρει το independent.

Ο νεαρός είπε ότι προσπαθούσε να σκέφτεται θετικά όσο κολυμπούσε για περίπου τέσσερις ώρες σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, δίνοντας τελικά σήμα κινδύνου στις 6 το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα κύματα ήταν τεράστια και δεν φορούσα σωσίβιο. Συνέχιζα να σκέφτομαι “απλώς συνέχισε να κολυμπάς”», είπε. «Όταν τελικά έφτασα στην ακτή και πάτησα στον βυθό, κατέρρευσα.»

Η μητέρα του δήλωσε ότι έστειλε τον μεγαλύτερο γιο της να φέρει βοήθεια γιατί δεν μπορούσε να αφήσει μόνα τους τα τρία παιδιά.

«Μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής μου ήταν να του πω: “Προσπάθησε να φτάσεις στην ακτή και να φέρεις βοήθεια. Η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή πολύ γρήγορα”», είπε.

Αρχικά πίστευε ότι θα τα καταφέρει, όμως άρχισε να αμφιβάλλει καθώς έπεφτε ο ήλιος και δεν ερχόταν βοήθεια.

«Προσπαθούσαμε να μένουμε θετικοί, τραγουδούσαμε και κάναμε αστεία, το βλέπαμε σαν παιχνίδι μέχρι που άρχισε να δύει ο ήλιος και η θάλασσα αγρίεψε, με πολύ μεγάλα κύματα», είπε.

Η γενναιότητα του 13χρονου Όστιν οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή του Λιμενικού της Δυτικής Αυστραλίας, εθελοντικών ομάδων διάσωσης και ελικοπτέρου διάσωσης.

Η εθελοντική ομάδα θαλάσσιας διάσωσης Naturaliste επαίνεσε την αντοχή του αγοριού, λέγοντας ότι η γενναιότητα και η δύναμη που έδειξε η οικογένεια ήταν εξαιρετικές, ιδιαίτερα το παιδί που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να ζητήσει βοήθεια.

Ο κόλπος βρίσκεται κοντά στη μικρή παραθαλάσσια κοινότητα Quindalup, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ.

Ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, Πολ Μπρέσλαντ, χαρακτήρισε την προσπάθεια «υπεράνθρωπη». Όπως είπε, ο Όστιν κολύμπησε περίπου δύο ώρες με σωσίβιο και μετά το έβγαλε γιατί πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει με αυτό, συνεχίζοντας άλλες δύο ώρες χωρίς σωσίβιο.

Το αγόρι έδωσε επίσης λεπτομερή περιγραφή για τα χρώματα του καγιάκ και των σανίδων, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για τον εντοπισμό τους. Μέσα σε μία ώρα βρέθηκε το καγιάκ.

Γύρω στις 8:30 το βράδυ, το ελικόπτερο εντόπισε την οικογένεια να κρατιέται από μία σανίδα περίπου 14 χιλιόμετρα ανοιχτά. Είχαν περάσει έως και 10 ώρες στο νερό. Σκάφος διάσωσης έφτασε στο σημείο και τους μετέφερε με ασφάλεια στην ακτή.

Η οικογένεια, που κατάγεται από το Περθ, έκανε διακοπές και χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που είχε νοικιάσει από το ξενοδοχείο όταν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες τους παρέσυραν στη θάλασσα.

Όταν διασώθηκαν, τα παιδιά έτρεμαν από το κρύο, ενώ ο Μπο είχε χάσει την αίσθηση στα πόδια του.

«Έχω τρία παιδιά. Και τα τρία είναι ζωντανά. Αυτό μόνο είχε σημασία», είπε η μητέρα.

Η αστυνομία τόνισε πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες στη θάλασσα και σημείωσε ότι το γεγονός πως φορούσαν σωσίβια συνέβαλε στην επιβίωσή τους.

Οι διασώστες του ασθενοφόρου εξέτασαν την οικογένεια και τους μετέφεραν σε νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Αργότερα πήραν εξιτήριο και επέστρεψαν για να ευχαριστήσουν τους εθελοντές διασώστες.