Η βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε το δικό της μήνυμα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Ο γιος της και διάδοχος του βρετανικού θρόνου Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα έδωσαν το παρών στην Αθήνα στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και μάλιστα εμφανίστηκε συγκινημένος από την παρουσία του στην χώρα που γεννήθηκε ο πατέρας του.

Το μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ αναφέρει: «Με τη σημαντική ευκαιρία της 200ης επετείου από την έναρξη του Ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας, θα ήθελα να μεταφέρω τα συγχαρητήριά σας στην Εξοχότητά σας, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου στον λαό της Ελλάδας. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, είμαι βέβαιος ότι οι διακοσαετές εορτασμοί θα φέρουν την υπόσχεση για καλύτερες εποχές, ενισχύοντας παράλληλα τη ζεστασιά των σχέσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των λαών μας».

“After what has been a difficult year, I am sure that the Bicentenary celebrations will bring the promise of better times, whilst reinforcing the warmth of relations between our two governments and peoples”



