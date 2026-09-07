Ο Τραμπ ντύνει με στυλ «Ναζί» και «Star Wars» τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ

Σάλο προκαλεί πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ! Με μία ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε πώς θα μοιάζουν οι στολές της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ ((USSF). Όπως ήταν αναμενόμενο οι εικόνες αυτές έγιναν αμέσως viral, αφού παραπέμπουν έντονα σε στολές των Ναζί και ηρώων των ταινιών «Star Wars».

Το χρώμα που κυριαρχεί στις στολές που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική Διαστημική Δύναμη είναι το γκρι και το μαύρο και ποικίλες αποχρώσεις τους, που πάντως «φέρνουν» σε Ναζί και «Star Wars». Ξεχωρίζουν τα λογότυπα της Υπηρεσίας, τα οποία είναι «καρφιτσωμένα» στις στολές, στο καπέλο και στη ζώνη τους.

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Σύμφωνα με τη «New York Post», οι στολές μοιάζουν με αυτές που εμφανίζονται στην ταινία «Starship Troopers» του 1997.

Η συγκεκριμένη ταινία, βασισμένη στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, καθώς η ανθρωπότητα διεξάγει έναν διαγαλαξιακό πόλεμο εναντίον γιγάντιων εξωγήινων που μοιάζουν με έντομα, γνωστών ως Αραχνοειδών.

Αρκετά κοντά στις στολές που παρουσίασε ο Τραμπ είναι και εκείνες που φορούσαν οι Ναζί. Χρήστες των social media δεν άργησαν να σχολιάσουν αυτές τις δημοσιεύσεις κάνοντας χιούμορ:

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«ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει εντελώς με τη στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού του ”Star Wars”».