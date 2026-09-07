Ο Τραμπ ντύνει με στυλ «Ναζί» και «Star Wars» τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ

Σάλο προκαλεί πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ! Με μία ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε πώς θα μοιάζουν οι στολές της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ ((USSF). Όπως ήταν αναμενόμενο οι εικόνες αυτές έγιναν αμέσως viral, αφού παραπέμπουν έντονα σε στολές των Ναζί και ηρώων των ταινιών «Star Wars».
Το χρώμα που κυριαρχεί στις στολές που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική Διαστημική Δύναμη είναι το γκρι και το μαύρο και ποικίλες αποχρώσεις τους, που πάντως «φέρνουν» σε Ναζί και «Star Wars». Ξεχωρίζουν τα λογότυπα της Υπηρεσίας, τα οποία είναι «καρφιτσωμένα» στις στολές, στο καπέλο και στη ζώνη τους.
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Σύμφωνα με τη «New York Post», οι στολές μοιάζουν με αυτές που εμφανίζονται στην ταινία «Starship Troopers» του 1997.
Η συγκεκριμένη ταινία, βασισμένη στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, καθώς η ανθρωπότητα διεξάγει έναν διαγαλαξιακό πόλεμο εναντίον γιγάντιων εξωγήινων που μοιάζουν με έντομα, γνωστών ως Αραχνοειδών.
Αρκετά κοντά στις στολές που παρουσίασε ο Τραμπ είναι και εκείνες που φορούσαν οι Ναζί. Χρήστες των social media δεν άργησαν να σχολιάσουν αυτές τις δημοσιεύσεις κάνοντας χιούμορ:
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«ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει εντελώς με τη στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού του ”Star Wars”».
Σε μία διαφορετική δημοσίευση στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ. Στο σκάφος ξεχωρίζει το πλήρωμα με τις ειδικές στολές της υπηρεσίας.
Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών (USSF)
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ είναι εκείνος που ίδρυσε τη Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών (USSF) τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο.
Ήδη, μόλις τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μίας νέας στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας με σκοπό την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροδιαστημικής.
El emperador galáctico Donald Trump, presenta de manera oficial el nuevo uniforme de la #UnitedStatesSpaceForce y pues como es lógico, la estética de este le copia al imperio galáctico de #StarWars— OSCAR EDUARDO VEGA (@OSEDVEGOZ) September 6, 2026
Una nueva era de opresión y dominio se avecina. #USSF #SpaceTroopers pic.twitter.com/Gayh1j0Qay
«Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Αννάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και σκέφτεσαι την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι υπέροχο. Όλες είναι υπέροχες, αλλά τώρα θα έχουμε και μία [ακαδημία] της Διαστημικής Δύναμης», είχε γράψει.