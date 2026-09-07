Συγκέντρωση κατά της AfD στο Βερολίνο – Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους μετά τη νίκη των ακροδεξιών

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα (7/9/26) στο Βερολίνο, μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας «να σταματήσουν την AfD», μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας – Άνχαλτ.

Γύρω στις 19.00, μία ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης κατά του AfD, η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες, ωστόσο η συνδιοργανώτρια οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης Campact σε ανακοίνωσή της υπολόγιζε τους διαδηλωτές στις 14.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις αρχές του 2025, ακριβώς πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η προοπτική μιας συμμαχίας μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς και της ακροδεξιάς έβγαλε στους δρόμους του Βερολίνου χιλιάδες ανθρώπους, τουλάχιστον 100.000.

Η χαμηλή συμμετοχή απόψε «δεν είναι ένδειξη ότι οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, είναι έτοιμοι να δράσουν και γνωρίζουν ότι το ρολόι δείχνει ήδη 12 παρά 5», σχολίασε μια διαδηλώτρια, η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ, εκφράζοντας την απογοήτευσή της.

Όπως είπε η καθηγήτρια και εκπαιδεύτρια μη βίαιης επικοινωνίας, κατέβηκε στους δρόμους για να ασκήσει «το δικαίωμά της να διαδηλώνει» αλλά «φοβάται πραγματικά ότι, σε πέντε χρόνια, δεν θα μπορεί να το κάνει πλέον αυτό».