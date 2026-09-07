Κόσμος

Ο Μακρόν ζητάει ευρωπαϊκή απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους κάτω των 15 ετών

"Η κατάσταση επείγει", τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν
VALERY HACHE
VALERY HACHE / Pool via REUTERS
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Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ένα “ευρωπαϊκό κείμενο” που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών, για την “προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης”, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Εμανουέλ Μακρόν επαναλαμβάνει ότι θέλει “να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο” με ένα “αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο”, που να “σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας”.

Ο Μακρόν ζητεί εν προκειμένω να «μπορεί να βασιστεί εκ νέου στην τεχνογνωσία και την κινητοποίηση» των υπηρεσιών της Επιτροπής, “μέσα σε σύντομα χρονικό διάστημα, όταν το κείμενο αυτό” τους “διαβιβαστεί”.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος όρισε το θέμα αυτό ως μείζονος σημασίας στην προεκλογική του εκστρατεία στο τέλος της δεύτερης θητείας του, ελπίζει ότι η απαγόρευση θα ισχύει στη Γαλλία όταν ολοκληρώσει τη θητεία του, την άνοιξη.

Ωστόσο “καθίσταται αναγκαίο σήμερα να προχωρήσουμε πιο πέρα και να εναρμονίσουμε με ένα νέο ευρωπαϊκό κείμενο” αυτή τη θέσπιση, προσθέτει στην επιστολή αυτή που φέρει ημερομηνία την 29η Αυγούστου.

“Η κατάσταση επείγει”, επιμένει ο Μακρόν, ο οποίος διαμόρφωσε με την πάροδο των μηνών έναν συνασπισμό χωρών της ΕΕ υπέρ μιας “ψηφιακής πλειοψηφίας”, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ τους, κυρίως σε σχέση με το ηλικιακό όριο που θα οριστεί.

“Η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής”, δηλώνει.

Ζητεί επίσης αυτό το ευρωπαϊκό κείμενο “να επιτρέπει τη στόχευση και τη σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών και την εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή”, όπως για παράδειγμα τα “χρονικά όρια χρήσης”.

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