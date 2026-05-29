Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Μπετίνα Άντερσον – Ο γάμος, η βέρα και το θερμό φιλί

Με μόλις 40 καλεσμένους και χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της Μπετίνα Άντερσον. Ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ παντρεύτηκε την αγαπημένη του σε ένα νησί στις Μπαχάμες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σκέφτηκε αρχικά να γίνει ο γάμος στον Λευκό Οίκο, παρουσία και του πατέρα του, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τα τελικά πλάνα άλλαξαν.

Σε μία θερμή διεθνή κατάσταση λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, επιλέχθηκε η τελετή να γίνει στις Μπαχάμες και με λίγους προσκεκλημένους.

Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου πριν από μία εβδομάδα, ελάχιστες φωτογραφίες τους έχουν κυκλοφορήσει.

Πριν από λίγες ώρες το ζευγάρι «ανέβασε» ένα story με δύο φωτογραφίες στο Instagram.

Στη μία φαίνεται η βέρα που πλέον φοράει ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο αριστερό χέρι και στην άλλη φωτογραφία το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα καυτό φιλί με φόντο τον ήλιο της Καραϊβικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ότι δεν θα ταξίδευε στις Μπαχάμες, επικαλούμενος το εθνικό καθήκον.

«Αν και ήθελα πολύ να βρίσκομαι στο πλευρό του γιου μου και του νεότερου μέλους της οικογένειάς μας, οι περιστάσεις που αφορούν τη Διακυβέρνηση και η αγάπη μου για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται Ιράν. Αν πάω (σ.σ. στον γάμο), θα με κατακρίνουν. Αν δεν πάω, πάλι θα με κατακρίνουν».

