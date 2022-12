Περίπου 125.000 νοικοκυριά στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το βράδυ της Πέμπτης (08.12.2022) βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς για περίπου μια ώρα σημειώθηκε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου RTE συνέδεσε το blacck out με τεχνικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή του παρόχου ενέργειας Enedis.

Το black out στο Παρίσι σημειώθηκε εν μέσω ανησυχιών ότι διακοπές ρεύματος θα μπορούσαν να παραλύσουν την υποδομή στη Γαλλία, καθώς το πρώτο κύμα ψύχους του χειμώνα δοκιμάζει την ανθεκτικότητα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Πολλοί δρόμοι στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο διαμέρισμα του Παρισιού επλήγησαν από τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν γύρω στις 22:15 τοπική ώρα (23:15 ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Πέμπτης (08.12.2022) και η παροχή αποκαταστάθηκε γύρω στις 23:00 τοπική ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το τμήμα της RTE για την περιοχή του Παρισιού και την περιφέρεια Ιλ ντε Φρανς.

«Γύρω στα 125.000 νοικοκυριά επλήγησαν κατά την κορύφωση του περιστατικού», σημειώνει.

🚨#BREAKING: Major power outage in #Paris, #France, in the 1st and 2nd district of the city pic.twitter.com/etA2JLE1jO