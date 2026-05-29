Ποιος είναι ο Έλληνας ομογενής που συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στη Βρετανία, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν και παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International.

Ο 47χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ο οποίος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εργαστεί ως οικοδόμος, ενώ αργότερα μετανάστευσε στη Γερμανία και διέμενε στο Tutzing, κοντά στο Μόναχο.

Το Iran International, δημοσιογραφικός οργανισμός με έδρα τη Βρετανία και επικριτική στάση απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης, φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της παρακολούθησης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο 46χρονος (κατά άλλες πηγές 47 ετών) είχε τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση από τις ιταλικές αρχές στο παρελθόν, όταν εντοπίστηκε να παρακολουθεί πιθανό εβραϊκό στόχο στη χώρα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ο ύποπτος ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 16 έως 21 Απριλίου και στη συνέχεια από 12 έως 14 Μαΐου, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο που ασκούσε κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών του, φέρεται να κατέγραφε διευθύνσεις και οχήματα που σχετίζονταν με τον δημοσιογράφο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο δεύτερο ταξίδι του, κατά το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εγκατέστησε κρυφή κάμερα μέσα σε κάλτσα, ικανή να μεταδίδει δεδομένα σε πρόσωπα του εξωτερικού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν προκύπτει ένδειξη ευρύτερης απειλής για το κοινό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με οργανισμούς και εμπλεκόμενα πρόσωπα για την παροχή υποστήριξης και μέτρων ασφάλειας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις βρετανικές αρχές.

