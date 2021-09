Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ κάνουν οι φωτογραφίες από την στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Βόρεια Κορέα για 73 χρόνια ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φωτοβολίδες, αεροπλάνα, αλεξιπτωτιστές, ακόμα και στρατιώτες με στολές… βιοχημικού πολέμου.

Η φαντασμαγορική στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πιονγκγιάνγκ, στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ. Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος το παρών έδωσε φυσικά και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να εκφωνήσει λόγο.

In pictures: North Korea celebrates 73rd anniversary of its foundation with a night time military parade in the capital, displaying marching rows of personnel in orange hazmat suits but no ballistic missile pic.twitter.com/3f9jbHPEQ9