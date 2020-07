“Θύμα” της κρίσης που πυροδότησε ο κορονοϊός έπεσε και η Brooks Brothers η οποία υπέβαλε την Τετάρτη (08.07.2020) αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η Brooks Brothers – πρωτοπόρος στα μπλουζάκια polo και στις γυαλιστερές βερμούδες, μετρά περισσότερα από 200 χρόνια ζωής, ενώ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έντυσε 40 Προέδρους των ΗΠΑ και αμέτρητους τραπεζίτες.

Είναι από τις πρώτες εταιρείες που εισήγαγαν το casual look στο γραφείο. Υπέκυψε υπό το βάρος των ενοικίων, καθώς η πανδημία τορπίλισε μια διαδικασία πώλησης που είχε ξεκινήσει το 2019.

“Το 2019, το συμβούλιο της Brooks Brothers, η ομάδα ηγεσίας και οι χρηματο – οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοί της αξιολόγησαν πολλές στρατηγικές επιλογές για να τοποθετηθεί η εταιρεία για μελλοντική επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης της επιχείρησης”, είπε εκπρόσωπος της εταιρείας.

“Στη διάρκεια αυτής της στρατηγικής αναθεώρησης, ο κορονοϊός αποτέλεσε άμεσα διαταρακτικό στοιχείο και επηρεάζει την επιχείρησή μας”, πρόσθεσε.

Το brand έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από πιθανούς αγοραστές, αλλά πολλοί έχουν δηλώσει προτίμηση να το εξαγοράσουν με λιγότερα καταστήματα. Η εταιρεία είχε ξεκινήσει να αξιολογεί ποια από τα σχεδόν 250 καταστήματά της στις ΗΠΑ θα κλείσει στις αρχές Απριλίου. Έχει ήδη αποφασίσει να κλείσει περίπου 51, μια απόφαση που αποδίδει στην πανδημία. Πολλά από τα “λουκέτα” έχουν ήδη μπει και η εταιρεία έχει μετακινήσει το εμπόρευμα στα κέντρα διανομής.

Είχαν προηγηθεί αιτήσεις πτώχευσης, μεταξύ άλλων, από τις εταιρείες J.C. Penney, Neiman Marcus, J.Crew, τους τελευταίους μήνες, στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού.

Εκτός από το λιανεμπόριο, και ο κλάδος της μαζικής εστίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες χειμάζεται εξαιτίας της πανδημίας, όπως στην περίπτωση πτώχευσης της NPC International, της μεγαλύτερης δικαιοδόχου των εμπορικών σημάτων Pizza Hut και Wendy’s, ιδιοκτησίας Yum Brands.

