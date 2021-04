Μάχη για την ζωή του δίνει ο ράπερ DMX καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Την είδηση επιβεβαίωσε, μιλώντας στο CNNi, ο δικηγόρος του Murray Richman.

Όπως αναφέρει το CNNi, ο ράπερ DMX έπαθε έμφραγμα την Παρασκευή 2 Απριλίου στο σπίτι του στο «White Plains» της Νέας Υόρκης, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και είναι διασωληνωμένος. Ο Murray Richman, που γνωρίζει τον DMX εδώ και 25 χρόνια, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του 50χρονου μουσικού. Σημείωσε ότι στο πλευρό του βρίσκεται η πρώτη του σύζυγος και ορισμένα από τα 15 (!) παιδιά του.

«Σας ζητάμε να διατηρήσετε τον Ερλ / DMX και εμάς στις σκέψεις και τις προσευχές σας, καθώς και να σεβαστείτε το ιατρικό απόρρητο, την ώρα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις», δήλωσε η οικογένεια του ράπερ σύμφωνα με το CNNi.

Σύμφωνα με τον Independent, εξωτερικές πηγές ισχυρίζονται ότι λόγω της υπερβολικής δόσης ο ράπερ έπαθε καρδιακή προσβολή. Ο 50χρονος ράπερ διατηρεί κάποια εγκεφαλική δραστηριότητα, όμως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές βρίσκεται σε κατάσταση “φυτού”.

