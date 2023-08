Νέο ισχυρό πλήγμα από την Ουκρανία δέχτηκε σήμερα (30.08.2023) η Ρωσία. Ήταν μια από τις πιο ευρείες επιθέσεις της εκστρατείας του Κιέβου να αντιστρέψει τα δεδομένα στη Μόσχα.

Drones της Ουκρανίας έπληξαν στόχους σε τουλάχιστον έξι περιοχές σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροδρομίου όπου κατέστρεψαν στρατιωτικά μεταγωγικά αεροπλάνα.

Οι επιθέσεις, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, έγιναν σε στόχους στις περιοχές Πσκοφ, Μπριάνσκ, Κάλουγκα, Ορλόφ, Ριαζάν και Μόσχα. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι επιθέσεις «δεν θα μείνουν ατιμώρητες» και ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν θα μπορούσαν να φτάσουν τόσο μακριά στο ρωσικό έδαφος χωρίς τη βοήθεια της Δύσης.

Στη βόρεια Ρωσία, σε απόσταση άνω των 600 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Πσκοφ, όπου εδρεύουν μονάδες επίλεκτων αλεξιπτωτιστών. Το πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα γιγαντιαία μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Il-76 υπέστησαν ζημιές, δύο από τα οποία «τυλίχθηκαν στις φλόγες».

Ο κυβερνήτης του Πσκοφ ανέβασε βίντεο στο Telegram που δείχνει μια τεράστια πυρκαγιά με ήχους σειρήνων και μια έκρηξη στην αεροπορική βάση. Άλλα βίντεο έδειξαν αντιαεροπορικά συστήματα σε δράση γύρω από την πόλη, η οποία βρίσκεται μόλις 32 χιλιόμετρα ανατολικά των συνόρων της Ρωσίας με την Εσθονία, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Footage from the Ukrainian Drone Attack last night on Pskov Airport clearly showing a Il-76 Transport Aircraft with the Russian Air Force burning while parked in a Revetment near the Runway.

RUSSIA| #Pskov: the city, which is home to one of the largest air bases in #Russia, was a successful hit by Ukrainian #drone attacks which were able to hit its military airport. Close to the Estonian-Russian border, approximately 600km from Ukraine -Russia legal borders..

Η Μόσχα δήλωσε ότι απέτρεψε όλες τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Η Ρωσία συνήθως περιγράφει όλες τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως ανεπιτυχείς, ανεξάρτητα από τις ζημιές που προκαλούνται στο έδαφος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία ερευνά τα σημεία από τα οποία εκτοξεύτηκαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να αποτρέψει περαιτέρω πλήγματα. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε αμέσως, όπως θα συνέβαινε σε κάθε τέτοια «μαζική επίθεση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη καταστράφηκαν στο Πσκοφ , χωρίς να σχολιάσει την φύση του περιστατικού. Γενικά δεν σχολιάζει τα χτυπήματα σε εδάφη εντός της Ρωσίας, αν και λέει ότι έχει δικαίωμα να πλήττει στρατιωτικούς στόχους.

«Ναι, τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη IL-76 καταστράφηκαν στο Πσκοφ σε ένα αεροδρόμιο, δεν μπορούν να επισκευασθούν. Επίσης, πολλά άλλα από αυτά (τα αεροσκάφη) έχουν υποστεί ζημιές, αλλά οι πληροφορίες ελέγχονται», δήλωσε στο Reuters ο Άντριι Γιούσοφ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής υπηρεσίας GUR της Ουκρανίας.

#Ukraine's military intelligence confirm "four IL-76 transport planes were destroyed" at Pskov military airfield, 600km north of Ukraine + "several other (aircraft) damaged." Video footage of planes burning & large plumes of smoke & exploding ammo indicate airfield was hit hard.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν απαγορεύσει γενικά στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί όπλα με τα οποία την προμηθεύουν για να πλήττει την Ρωσία , αλλά λένε ότι το Κίεβο έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις με δικά του όπλα.

Μεταξύ των άλλων επιθέσεων στη Ρωσία, η Μόσχα λέει ότι τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχείρησαν να επιτεθούν στον πύργο της τηλεόρασης στην περιοχή Μπριάνσκ, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι αεροσκάφη της κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά ταχύπλοα σκάφη που μετέφεραν έως και 50 αλεξιπτωτιστές στη Μαύρη Θάλασσα και ότι οι δυνάμεις της απέκρουσαν επιθέσεις από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Reuters δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Οι επιθέσεις συνέπεσαν με τις πιο σοβαρές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας εδώ και μήνες. Οι αρχές στο Κίεβο ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς συντρίμμια από πυραύλους που αναχαιτίσθηκαν έπεσαν σε τέσσερα σημεία.

Το Reuters κατέγραψε πλάνα που δείχνουν μια πύρινη σφαίρα να πέφτει από τον νυχτερινό ουρανό κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, και εν συνεχεία να πυροδοτεί μια τεράστια έκρηξη που φώτισε τις κοντινές πολυκατοικίες. Η Μόσχα δήλωσε ότι έπληξε στόχους διοίκησης και πληροφοριών.

Οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των επανειλημμένων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο κέντρο της Μόσχας, έφεραν τον πόλεμο για πρώτη φορά στο σπίτι πολλών Ρώσων, ακόμη και όταν οι Ουκρανοί ζούσαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μέσα σε έναν συνεχή κίνδυνο από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

«Για όσο διάστημα ο Πούτιν παραμένει πρόεδρος, ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Οδηγεί τη Ρωσία όλο και πιο βαθιά στην άβυσσο του χάους», έγραψε στο X (σ.σ. Twitter) ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα σφυροκοπεί ανελέητα τις ουκρανικές πόλεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι η αεράμυνά της κατέρριψε 28 ρωσικούς πυραύλους και 15 από τα 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Το Κίεβο είχε να βιώσει μια τόσο ισχυρή επίθεση από την άνοιξη. Ο εχθρός εξαπέλυσε μια μαζική, συνδυασμένη επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους», δήλωσε στο Telegram ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν τη θερινή επίθεση εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Δεν έχουν ακόμη επιτύχει να σπάσουν της βαριά ναρκοθετημένη και οχυρωμένη γραμμή άμυνας της Ρωσίας, αν και δήλωσαν ότι την περασμένη εβδομάδα διείσδυσαν τελικά στην πρώτη κύρια αμυντική γραμμή.