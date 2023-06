Στον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «αφιερωμένο» το εξώφυλλο του περιοδικού Economist μετά την ανταρσία της Wagner στη Ρωσία.

Το εξώφυλλο του Economits έχει το τίτλο «η ταπείνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν», και έχει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου γεμάτη ρωγμές.

Σε ανάρτησή του στο Twitter το Economist αναφέρει… «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μοιάζει με αδέξιο κακοποιό μέσα στην κούφια συμμορία στην οποία έχει καταντήσει τη Ρωσία. Η ανταρσία της Wagner έχει αποκαλύψει την αυξανόμενη αδυναμία του».

Επισημαίνει όμως ότι κανείς δεν πρέπει να ξεγράφει τον Πούτιν.

Vladimir Putin looks like a blundering thug in the hollowed-out gangland to which he has reduced Russia. The Wagner Group mutiny has exposed his growing weakness https://t.co/PEg9J0bpCl pic.twitter.com/NMsHv0VgMC