ΕΕ: Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο το δάνειο 90 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία και το 20ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία είναι αντιμέτωπη για παραπάνω από τέσσερα χρόνια με την ρωσική εισβολή, με την ΕΕ να παίρνει για ακόμα μια φορά σαφή στάση υπέρ του Κιέβου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (Coreper), το βασικό προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου της ΕΕ, έδωσε το «πράσινο φως» αφενός στο δάνειο «μαμούθ» για την Ουκρανία και αφετέρου για το νέο πακέτο οικονομικών μέτρων εναντίον της Μόσχας.

«Σήμερα, τόσο το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία όσο και το 20ό πακέτο κυρώσεων συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη των πρεσβευτών της ΕΕ και εγκρίθηκαν σε επίπεδο Coreper. Τώρα θα υποβληθούν σε γραπτή διαδικασία για την τελική έγκρισή τους από το Συμβούλιο. Η γραπτή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα». αναφέρει εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας που για αυτό το εξάμηνο έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οπως τονίζει, «η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε αδιάκοπα για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά την Ουκρανία και να ασκεί πίεση στη Ρωσία».

Η έγκριση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές στην Ουγγαρία, οι οποίες φαίνεται να επηρέασαν το κλίμα εντός της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα η Βουδαπέστη είχε μπλοκάρει αποφάσεις που απαιτούσαν ομοφωνία, καθυστερώντας πακέτα κυρώσεων ή χρηματοδοτικής βοήθειας.

Ωστόσο, μετά την αλλαγή στην ηγεσία, παρατηρείται μεγαλύτερη προθυμία για συμβιβασμό και συνεργασία, κάτι που διευκόλυνε την έγκριση τόσο του δανείου όσο και του νέου πακέτου κυρώσεων σε επίπεδο Coreper.