Χαλκ Χόγκαν: Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις – «Έπαιρνα θανατηφόρες δόσεις φαιντανύλης για να αντέξω τον πόνο»

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο του θρύλου του WWE Χαλκ Χόγκαν, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έπαιρνε επικίνδυνα υψηλές δόσεις φαιντανύλης για να διαχειριστεί τους αφόρητους πόνους του την περίοδο που αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα πάλης TNA (Total Nonstop Action Wrestling), μετά το διαζύγιό του από τη Λίντα Χόγκαν, αναφέρει το TMZ.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Hulk Hogan: Real American», που αποτέλεσε και την τελευταία του συνέντευξη πριν τον αιφνίδιο θάνατό του το 2025 από καρδιακή προσβολή, ο θρύλος του WWE Χαλκ Χόγκαν αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες για την εξάρτησή του. Όπως είπε, στράφηκε στο TNA επειδή χρειαζόταν χρήματα μετά το διαζύγιο, ωστόσο η φυσική του κατάσταση δεν του επέτρεπε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έπαιρνε τεράστιες ποσότητες φαιντανύλης καθημερινά: «Έβαζα δύο χάπια των 80 mg το πρωί κάτω από τα ούλα, είχα δύο επιθέματα των 300 mg στα πόδια και μου έδιναν έξι “γλειφιτζούρια” των 1500 mg».

Όταν επισκέφθηκε φαρμακείο, όπως είπε, ο φαρμακοποιός του απάντησε: «Θα έπρεπε να είσαι νεκρός. Δεν έχουμε ξαναδεί άνθρωπο να παίρνει τόση φαιντανύλη».

Οι πόνοι του ήταν τόσο έντονοι που αναγκαζόταν να κοιμάται καθιστός, ενώ ακόμη και μια μικρή κίνηση μπορούσε να προκαλέσει έντονους σπασμούς στη μέση του. Η τελευταία του εμφάνιση στο ρινγκ έγινε το 2012, ενώ αποχώρησε από το TNA το 2013, όταν και έληξε το συμβόλαιό του.

Ο θρύλος του WWE πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο σε ηλικία 71 ετών.